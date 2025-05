Chiaramonte, scontro frontale tra due auto: due feriti lievi

Cronaca

L'incidente sulla Sp 7 che collega il centro montano a Comiso

Scontro frontale tra due auto, oggi intorno a mezzogiorno, sulla Sp 7 che collega Comiso a Chiaramonte Gulfi. Una Renault Kangoo e una Polo sono entrate in collisione per cause in via di accertamento. Ferite due persone, anche se in maniera non grave. Sul posto le ambulanze del 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi. La circolazione stradale ha subito importanti rallentamenti. Situazione alla normalità solo dopo le 16.

