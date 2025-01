Chiaramonte, scontro tra due auto: ferito un bambino

Cronaca

Il sinistro si è verificato sulla Strada provinciale 7

Incidente stradale questa mattina alle 9 sulla Sp 7 in territorio di Chiaramonte. In curva impatto tra una Fiat Punto e una monovolume Toyota. Tra i feriti anche un bambino che si trovava nella prima auto e che, per accertamenti, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti. Non ha riportato ferite gravi. Ingenti i danni a entrambe le vetture. Sul posto polizia locale e carabinieri per gestione della viabilità e per i rilievi del sinistro. Assieme a loro gli operatori del 118. In fase di accertamento le cause dello scontro che ha causato notevoli rallentamenti alla viabilità.

