Chiaramonte si prepara a vivere una entusiasmante giornata di festa

Società

Dodici ore di musica per il Primo maggio a partire da mezzogiorno e sino a mezzanotte

Dopo il grande successo dello scorso anno, Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere una nuova, entusiasmante giornata di festa con la seconda edizione del “Primo Maggio – 12 ore di musica no stop”. L’evento, organizzato dal Comune di Chiaramonte Gulfi, si terrà mercoledì 1° maggio 2025, con inizio alle ore 12:00 e chiusura a mezzanotte, trasformando le vie del centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La musica sarà il cuore pulsante della giornata, con un susseguirsi di esibizioni dal vivo che vedranno protagonisti, tra gli altri, i Radiofreccia – Ligabue Tribute Band, che il prossimo 20 giugno rappresenteranno la Sicilia nell’importante evento nazionale a Campovolo, dedicato proprio alle migliori tribute band di Ligabue. A loro si aIiancheranno altre band e artisti che animeranno Piazza Duomo e Corso Umberto I, quali il Coro Mariele Ventre di Ragusa, Gli Scacciadiavoli e gli Hottanta Live Band, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Insieme ai concerti live, il Primo Maggio a Chiaramonte oIrirà anche uno spazio dedicato al dj set, con la presenza di Jacky O, Turi Pollicita, Salvo Scifo e Vito Iacono. In serata, piazza Duomo sarà ancora protagonista con l’Opening Night di Vincenzo Burrafato alle 21:00 e, a seguire, con il grande dj set di Sandro Leggio, Paolo Di Stefano, Massimo Criscione e Daniele Scalone Vox.

Per tutta la giornata, le strade del centro saranno animate dagli Street Games, pensati per il divertimento di grandi e piccini, a cura della Little Big. Il programma include anche un emozionante spettacolo di danza a cura dello Csen di Ragusa e un’esibizioni di karate a cura della Dragon Sport School.

Tutti gli appassionati di natura potranno partecipare a escursioni di trekking e mountain bike nella splendida pineta, con partenza da Piazza Duomo alle 9. Grande protagonista sarà la tradizione gastronomica, in un anno particolarmente significativo: la Sicilia è Capitale Europea della Gastronomia 2025. In questo contesto, il Primo Maggio a Chiaramonte Gulfi celebra l’eccellenza locale con la tradizionale “Festa ra Scaccia”, un evento che valorizza uno dei prodotti più autentici e identitari della cultura culinaria provinciale. Sarà inoltre possibile gustare il celebre cannolo siciliano, preparato dalla rinomata Pasticceria Pavone, espressione della straordinaria arte dolciaria isolana. Ad arricchire ulteriormente la giornata, l’apertura straordinaria dei Musei di Palazzo Montesano e una Mostra Statica di Fiat 500 a cura del Fiat 500 Club Italia – coordinamento di Ragusa in corso Umberto I.