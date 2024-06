Chiaramonte, sospeso il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Confcooperative e Fisascat Cisl non ci stanno

Attualità

Chiesto un incontro urgente all'amministrazione comunale per fare in modo che la decisione possa essere rivista

Confcooperative territoriale Ragusa e Fisascat Cisl Ragusa esprimono la propria profonda preoccupazione e il proprio rammarico per la recente comunicazione di sospensione temporanea del servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane, da parte dell’ufficio dell’Area socioassistenziale e scolastica del Comune di Chiaramonte Gulfi. L’ufficio comunale, nella sua nota, ha riconosciuto che il servizio è rivolto a persone anziane che vivono sole in stato di ridotta o non autosufficienza, le quali, su apposita richiesta, sono prese in carico dal servizio sociale comunale.