Chiaramonte, torna il più bel Carnevale degli Iblei

Società

Quattro le giornate di grande festa a partire dall'1 marzo

Rullino i tamburi, squillino le trombe. Il Carnevale di Chiaramonte Gulfi, il più bello degli Iblei, scalda già i motori. Proprio in queste ore, la straordinaria e sempre entusiasmante kermesse sostenuta dal Comune di Chiaramonte, dalla Pro Loco, dall’Ibleide, dalla Provincia di Ragusa, dall’Ars, dalla consulta dei giovani di Chiaramonte e dall’istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” sezione di Chiaramonte, ha visto diffondersi il programma di una quattro giorni all’insegna del recupero delle tradizioni. Ci sarà, insomma, la riscoperta delle radici di un evento che da sempre attira visitatori provenienti da ogni dove. “Ci siamo, ancora una volta – sottolinea il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello – e, ancora di più, quest’anno, vogliamo dare spazio alla fantasia, alla creatività e, soprattutto, alla voglia di divertirsi. Recuperiamo lo spirito del Carnevale più puro, quello che, per anni, ha fatto diventare questa nostra realtà un punto di riferimento speciale. Sono convinto che accadrà così anche per questa edizione 2025”.