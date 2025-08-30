Chiaramonte, torna Zuppà. Al via la nona edizione

Società

Le novità della nona edizione dello straordinario contenitore saranno illustrate lunedì pomeriggio in conferenza stampa

Una miscela di giochi, arte, maschere, gusto e…tanto altro. Torna Zuppà, uno straordinario contenitore che, a Chiaramonte Gulfi, dà il via alla fase finale della stagione estiva. L’appuntamento della nona edizione è per le giornate comprese tra il 4 e il 7 settembre. La manifestazione, promossa dalla Consulta giovanile e sostenuta dal Comune, nel contesto dell’estate chiaramontana 2025, sarà presentata lunedì 1 settembre, alle 19, in conferenza stampa. L’appuntamento si terrà nell’aula consiliare a palazzo di Città. Saranno presenti il sindaco Mario Cutello, l’assessore al Turismo, Giancarlo Catania, il presidente della Pro Loco, Lucio Molè, i componenti della consulta e tutte le associazioni che ne fanno parte e che hanno animato questa gioiosa macchina del divertimento già pronta per tornare a fare sentire la propria voce.

