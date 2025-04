Chiaramonte, tornano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi

Società

Domani il rito della Svelata mentre domenica ci sarà la cosiddetta "Salita"

La Pasqua è passata. E, come sempre, a Chiaramonte l’attenzione sarà da adesso in poi tutta incentrata sulla domenica della Divina Misericordia o in Albis, come si diceva una volta. Stanno per prendere il via, infatti, le giornate dedicate a Maria Santissima di Gulfi. L’intera cittadina si stringerà attorno alla “Patrona principale e Regina”. Già a partire da venerdì 25 aprile, quando, dopo la celebrazione eucaristica delle 12,30 presieduta dal vicario parrocchiale, il sacerdote Francesco Mallemi, alle 13,30, nel santuario che ospita il venerato simulacro, sarà animato il rito della “Svelata”. Stiamo parlando di un momento caratteristico, quello della preparazione, che anticipa l’uscita della domenica successiva alla Pasqua, che cade quest’anno il 27 aprile, quando la statua della Madonna lascerà il Santuario per raggiungere la chiesa Madre, dove resterà per nove giorni.