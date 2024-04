Chiaramonte, ultime due giornate dei solenni festeggiamenti in onore della regina e patrona

Società

Domani è la giornata sacerdotale in onore di Maria Santissima di Gulfi, mercoledì il simulacro ritorna al santuario con la tradizionale discesa

Ultime due giornate dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi a Chiaramonte dove domani si celebra la solennità liturgica in onore della regina e patrona del centro montano. In primo piano la giornata diocesana sacerdotale e la giornata dei “forestali”. Alle 8 e alle 12, martedì 16 aprile, il solenne scampanio in tutte le chiese, alle 9 la celebrazione eucaristica e alle 9,30, nella chiesa di San Filippo, il raduno del clero diocesano e religioso della diocesi, con la preghiera dell’Ora media e meditazione. Alle 11 la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Sarà concelebrata dai sacerdoti della diocesi. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Alle 20 la solenne celebrazione dei Vespri, il canto del Te Deum e la benedizione eucaristica. Ci sarà il saluto di congedo al predicatore, padre Francesco Narcisi da Messina dell’Ordine dei predicatori. A conclusione la degustazione offerta dai “forestali”. Mercoledì, poi, la discesa della Madonna, ultimo giorno di festa. Alle 9 la celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta dall’arciprete-rettore. La messa sarà animata dai membri del comitato e dai loro familiari. Alle 10 processione del simulacro del patrono San Vito verso la rispettiva chiesa. Alle 12 preghiera davanti alla Vergine. Alle 14,30 tradizionale “cuncursu” e discesa della Madonna. Alle 19 la celebrazione eucaristica al santuario. Domenica 21 aprile, poi, ci sarà al santuario la celebrazione eucaristica alle 9 e, in chiesa Madre, la santa messa alle 11 (foto di Emilio Castaldi).

