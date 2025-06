Chiaramonte, ultimi momenti della festa dedicata al Battista

Società

Domani nella piazza dinanzi alla chiesa commendale è in programma una serata di beneficenza

Ultimi momenti della festa dedicata al protettore di Chiaramonte Gulfi, San Giovanni Battista. In occasione dell’ottavario di conclusione, oggi, giornata in cui si celebra la solennità del Sacro Cuore di Gesù, è prevista alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione che sarà caratterizzata dal conferimento del mandato degli animatori del Grest 2025. Domani, invece, alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi. Alle 21, in piazza San Giovanni, serata di beneficenza con la partecipazione dell’University dance di Vittorio Terranova. Durante la serata, ci sarà la vendita all’incanto dei doni offerti al Battista, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Inoltre, sarà offerta ai presenti una spaghettata dal comitato e il tradizionale parfait di mandorle, in collaborazione con il ristorante Majore.