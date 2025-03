Chiaramonte, un altro furto con scasso. Preso di mira il bar-tabacchi di contrada Coffa

Cronaca

Rubati gratta e vinci, denaro e anche le sigarette

Situazione sempre più critica in provincia di Ragusa per quanto riguarda i furti con scasso. L’ennesimo episodio del genere è quello che ha riguardato, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, il bar-tabacchi di contrada Coffa, in territorio di Chiaramonte Gulfi. I soliti ignoti hanno preso di mira l’esercizio commerciale, distruggendo addirittura un muro, si pensa con un martello di grosse dimensioni, per introdursi all’interno. Hanno portato via soldi, gratta e vinci, sigarette. Il danno è nell’ordine delle decine di migliaia di euro. I titolari hanno denunciato i fatti ai carabinieri di Chiaramonte che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i malviventi, magari attraverso l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza.

