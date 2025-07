Chiaramonte, un successo il concerto sinfonico dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania

Spettacoli

Per l'occasione consegnato un riconoscimento ai fratelli jazzisti Matteo e Giovanni Cutello

Una serata straordinaria quella di sabato sera. Che rimarrà a lungo in memoria. Un appuntamento che ha rappresentato il clou di questa fase iniziale dell’estate 2025. Non solo per Chiaramonte, dove l’evento si è svolto in una piazza Duomo gremita di spettatori, ma anche per il resto della provincia di Ragusa. L’appuntamento promosso dalla Pro Loco e dal Comune di Chiaramonte, con il concerto sinfonico dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania, è stato salutato da un grandissimo successo. Complice anche la scelta del repertorio, quell’Hollywood gala caratterizzato dall’esecuzione di alcune tra le più celebri colonne sonore.