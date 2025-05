Chiaramonte, vandali alla villa comunale. Il sindaco Cutello denuncia tutto ai carabinieri

Attualità

"Situazione insostenibile, chi ha sbagliato paghi"

Atti vandalici alla villa comunale. Dopo la segnalazione di un cittadino e dopo avere effettuato un sopralluogo sul posto, il sindaco, Mario Cutello (nella foto), ha formalizzato dai carabinieri una denuncia contro ignoti. “Qui ci sono le telecamere – dice il primo cittadino – e sarà responsabilità adesso di chi cura le indagini risalire ai responsabili. Basta con questo stato di cose, non ne voglio più sapere. Chi ha sbagliato, paghi. La nostra realtà urbana non può cadere in balia di chi la tratta in questo modo. E’ impensabile tutto ciò”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA