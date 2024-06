Chiaramonte, verso la sospensione il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Insorge l’opposizione

Politica

Il provvedimento dovrebbe scattare dal primo luglio. Iacono e Chinnici: "Non ci stiamo a questa azione di vera e propria macelleria sociale"

“Quando si taglia la spesa per il sociale vuol dire che si sta toccando il fondo. E a Chiaramonte siamo giunti a questo: il sindaco ha anticipato alla cooperativa Dafne la sospensione del servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane (ADA) a partire dal 1° luglio”. A dirlo sono i consiglieri di opposizione Gaetano Iacono e Federico Chinnici (nella foto).

“Quindi avremo il risultato di vedere anziani brutalmente abbandonati a loro stessi, taglio della spesa per il sociale, operatori che perderanno il posto di lavoro”, evidenzia Gaetano Iacono, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “Una vera e propria macelleria sociale messa in atto dai “presenti” danneggiando i nostri anziani che in molti casi sono soli e bisognosi di supporto. Queste persone adesso cosa faranno? Gli anziani con gravi patologie dove andranno? Si taglia un servizio che costa al Comune 75mila euro, contro i 110mila per il ricovero dei cani randagi. Riteniamo che si debba difendere la spesa per il sociale e si debbano difendere i posti di lavoro. Chiediamo al sindaco di fare un ragionamento non da freddo burocrate ma da persona, da padre, da figlio della comunità. Il servizio era finanziato fino al mese di dicembre 2024 e siamo certi che, seduti a un tavolo anche con il nostro contributo, si sarebbero trovate soluzioni volte a mantenere il servizio anche rimodulandolo. Ma non ci hanno mai coinvolti chiusi nella loro torre di Babele”, proseguono.