Chiaramonte, verso le giornate conclusive i festeggiamenti in onore della Madonna di Gulfi

Società

Oggi è la giornata dedicata ai commercianti, domani quella dei vasciddari e delle confraternite

Verso la fase conclusiva i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi, regina e patrona di Chiaramonte. Oggi, giornata dei “commercianti”, in primo piano, alle 16, nella chiesa di San Giovanni, il raduno di tutti i bambini, ragazzi e giovanissimi delle parrocchie cittadine, vale a dire chiesa Madre, San Nicola e Immacolata concezione della Bvm. Ci sarà un momento di catechesi guidato dal predicatore. Subito dopo, il “cuncursu” con il piccolo simulacro della Madonna di Gulfi per le vie principali del centro montano. In chiesa Madre, invece, alle 17,30, la celebrazione eucaristica per i ragazzi presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana, mentre alle 19 ci sarà la santa messa e, in piazza, a seguire, la serata a cura dei “commercianti” con la collaborazione dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi, sede di Chiaramonte Gulfi. Domani, invece, è la giornata dei “vasciddari” e delle confraternite. In chiesa Madre alle 9 la messa, alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco e l’amministrazione del sacramento del battesimo, alle 19 la santa messa e la benedizione delle coppie che celebrano un particolare anniversario (5, 25, 20, 60) di matrimonio (la foto è di Emilio Castaldi).