Chiaramonte, Zuppà e il carnevale estivo

Società

La sfilata dei carri allegorici e del gruppo mascherato prevista con partenza dalla villa comunale e arrivo in piazza Duomo

Dopo la premiazione dei meritevoli e il Giovedì giovane di ieri sera, promosso in collaborazione con l’Avis (nella foto), continua, a Chiaramonte Gulfi, il programma di Zuppà, il festival delle arti promosso dalla consulta dei giovani con il sostegno del Comune, della Provincia di Ragusa, della Regione, dell’Ars e della Pro Loco. Domani, in particolare, l’attenzione sarà concentrata sul carnevale estivo, un replay del carnevale invernale con la sfilata di tre carri allegorici e di un gruppo mascherato in corso Umberto e in piazza Duomo. Inoltre, è previsto il “Ti ci devo portare Street art tour a Chiaramonte” a cura di Lorenzo Maniscalco e Ilenia Curiale.