Chiavola: “Spopolamento a Ibla? Situazione complessa”

Attualità

Il consigliere comunale del Pd sollecita l'amministrazione di Ragusa ad attuare gli interventi per favorire la residenzialità nella città antica

“Abbiamo letto con stupore, oggi, sul quotidiano “La Sicilia”, che le problematiche di Ibla continuano ad incancrenirsi sempre di più. Il fatto che siano solo sei le iscrizioni per la prima classe della primaria, almeno al momento e con riferimento alla prossima stagione, la dice lunga su quella disattenzione che, a dispetto delle parole e degli impegni assunti da questa amministrazione, continua a perpetuarsi. C’è poco da girarci attorno. Ibla sta morendo. Almeno per quanto concerne la residenzialità. Occorre una cura ricostituente. Per non perdere il malato completamente”. E’ quanto sottolinea il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola (nella foto), che raccoglie l’allarme lanciato in queste ore dai residenti, invero ormai pochi, con la speranza che tutti gli impegni assunti dall’assessorato ai Centri storici per incentivare la presenza e la permanenza, ai fini abitativi, nella città antica possano essere attuati. E al più presto.