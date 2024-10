Chiusura impianto polietilene Versalis a Ragusa, Firrincieli: “Non arrivano buoni segnali dal piano industriale”

Economia

Il consigliere dei Cinque Stelle: "Se chiude il cracking di Priolo, i dipendenti del capoluogo ibleo sino al 2029 che cosa faranno?"

Non arrivano buoni segnali dal piano industriale di Eni per Versalis. A dirlo è il consigliere comunale di Ragusa del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che chiarisce come “la questione è già alla nostra attenzione da qualche settimana e attendevamo solo il piano industriale per capire quali avrebbero dovuto essere le sorti per l’impianto di Ragusa. Naturalmente – continua – c’è preoccupazione per i dipendenti diretti, circa centoventi, quelli delle ditte e per le imprese dell’indotto. Nei prossimi giorni insieme all’onorevole Filippo Scerra, che sta seguendo la vicenda da settimane, siamo pronti a incontrare i lavoratori e i sindacati e le parti interessate per promuovere azioni che facciano collimare l’esigenza della decarbonizzazione alla tutela dei posti di lavoro e dell’economia del territorio”. Nella sua comunicazione ufficiale, Eni fa sapere che, nell’ambito di un processo di trasformazione, decarbonizzazione e rilancio, cesseranno le attività degli impianti cracking a Priolo e del polietilene a Ragusa.