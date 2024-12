ChocoModica 2024, ecco che cosa non ha funzionato secondo i Cinque Stelle

Attualità

"Le nostre non sono solo critiche, ma anche proposte costruttive per il futuro"

Critiche costruttive, ma anche proposte. Sono quelle del M5s di Modica, a proposito dell’ultima edizione di Eurochocolate 2024. “Cominciamo col dire – evidenzia il gruppo pentastellato modicano – che la promozione è stata rivolta ai produttori siciliani che hanno approfittato della vetrina per vendere i propri prodotti, mentre i produttori modicani non hanno avuto la stessa visibilità. La manifestazione, inoltre, ha avuto tono minore, di respiro locale, con poca e tardiva promozione che di conseguenza ha attirato non più che qualche migliaio di persone, numero ben lontano da quelli non verificabili che risultano dai comunicati stampa e da quelli che comunque si sono avuti nelle scorse edizioni”.