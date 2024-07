Ciclismo, giovani talenti crescono in seno alla Naturosa Bike & Co. Ragusa

Sport

Risultati interessanti per la sesta prova di Coppa Sicilia a Collesano

La crescita dei giovani talenti è una delle missioni prioritarie per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che, con la partecipazione alle varie gare della Coppa Sicilia Giovanissimi, sta mettendo alla prova le qualità del gruppo più in erba. L’obiettivo è naturalmente quello del divertimento di massima. Ma già da queste gare è possibile fare emergere le qualità intrinseche su cui poi si concentra il lavoro dello staff tecnico. Domenica scorsa, a Collesano, per la sesta prova di Coppa Sicilia, sono arrivati altri risultati interessanti. Per la G1 Daniele Messina ha ottenuto il sesto posto, per la G3 Lorenzo Gualato al quarto posto e Simone Pluchino all’undicesimo.