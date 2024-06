Ciclismo, la Naturosa Ragusa in prima linea anche a Grammichele con la pattuglia dei Giovanissimi

Sport

Lorenzo Gualato è salito sul gradino più alto del podio

L’Asd Naturosa Bike & Co. Ragusa è di fatto instancabile. E continua a mietere risultati su risultati nelle varie competizioni a cui partecipa. Come accaduto, ad esempio, con i Giovanissimi impegnati a Grammichele in una gara stradale. Lorenzo Gualato è salito sul gradino più alto del podio, Paolo Alì è arrivato secondo nella sua categoria. Bene anche Leonardo Firullo, Giorgio Cappello, Michele Scala e Flavio Parisi. Leo Pagliaroli non ha potuto prendere parte alla gara a causa dei rapporti non idonei per la sua categoria. Sempre a Grammichele, in lizza anche Esordienti e Allievi. Ulteriore conferma per Salvatore Caruso che riesce nuovamente a salire sul gradino più alto del podio per quanto concerne gli Allievi. Da segnalare, poi, il terzo posto di Federico Occhipinti tra gli Esordienti e il terzo di Giada Nascondiglio fra le Donne. Si è ben comportato il resto del gruppo formato da Andrea Nascondiglio, Leonardo Carbonaro, Emmanuel Brugaletta, Angelo Brugaletta e Nicolas Tumino. Naturosa impegnata anche a Latina con Giovanni Distefano capace di animare un’ottima gara fra i corridori della categoria juniores. Ottima, poi, la prestazione fra gli amatori di Salvatore Ansaldi e Stephen Ferraro. “Continuiamo ancora ad andare avanti – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – e se tutto ciò accade lo dobbiamo anche ai nostri partner, a tutti coloro che credono nel nostro progetto. Senza dimenticare, ovviamente, i genitori, che ringraziamo per la loro splendida collaborazione, e i componenti dello staff tecnico, davvero meravigliosi nell’accompagnare, passo dopo passo, la crescita dei nostri atleti”.

