Ciclismo, la Naturosa Ragusa mette in luce i propri talenti

Sport

Numerosi gli impegni sportivi sostenuti nelle ultime settimane su più fronti

Che giornate ricche di impegni per la Naturosa Bike & Co. Ragusa. Molteplici le gare a cui, nell’ultimo fine settimana, i ciclisti del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio hanno partecipato. Il 25 aprile a Solarino hanno gareggiato i corridori juniores, primo posto per Giovanni Distefano che ha animato una lunga fuga. Buona la prestazione di Samuele Basile, Flavio Schembari e Luciano Marino. Ad accompagnarli il diesse Giampiero Pitino. Due giorni dopo, a Roma, per il Gp Liberazione, sette atleti della Naturosa in lizza, tra Esordienti e Allievi: Angelo Brugaletta, Salvatore Caruso, Corrado Spadaro, Nicolas Tumino, Federico Occhipinti, Emmanuel Brugaletta, Leonardo Carbonaro. Ad accompagnarli Valerio Nascondiglio. Sabato scorso, accompagnati da Salvatore Iacono, in piazza Libertà a Ragusa gimkana per i più piccoli, vale a dire Matteo Gulino, Tommaso Mezzasalma, Daniele Messina e Giovanni Massari (nella foto). Alla Granfondo Città di Ragusa del 28 aprile, poi, ancora Giovanni Distefano sugli scudi con il terzo posto nella categoria juniores.