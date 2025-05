Ciclismo, presentata la 23esima edizione del memorial Giovanni Cannarella

Sport

Sabato la cronoscalata a Monterosso; domenica la gara in linea con partenza da Comiso, passaggio da Ragusa e arrivo nel centro montano ibleo

La 23esima edizione del memorial di ciclismo Giovanni Cannarella, organizzata dalla Cycling Nial Almo Nizzoli, in programma sabato e domenica in provincia di Ragusa, è stata presentata questa mattina a palazzo di viale del Fante. Manifestazione di interesse nazionale, riservata alle categorie giovanili, dagli Esordienti agli Under 23, vedrà ai nastri di partenza novanta iscritti provenienti, oltre che dalla Sicilia, anche da Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Lombardia. Sabato, in particolare, ci sarà la cronoscalata, con partenza da Monterosso, zona stadio, sino a Monte Lauro, a mille metri di altitudine. Domenica la gara in linea per un totale di 118 km con partenza anche quest’anno da Comiso, passaggio sul territorio comunale di Ragusa e arrivo, dopo un circuito che sarà effettuato sei volte, nel cuore di Monterosso Almo, in piazza San Giovanni. La gara sarà assistita dalla Polstrada e ci sarà la presenza di sei scorte tecniche. Inoltre, 40 volontari bloccheranno gli incroci per garantire la massima sicurezza. Sarà presente un direttore di corsa di livello nazionale.