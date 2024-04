Ciclismo su strada, inizia l’avventura della Naturosa Ragusa

Sport

Dal Città di Avola sono arrivati i primi risultati positivi

E’ iniziata anche l’avventura del ciclismo su strada per la Naturosa Ragusa. Prime pedalate che mettono in rilievo come il sodalizio ibleo possa contare su numerose pagine da scrivere pure su questo versante. Alla mediofondo Hybla Mayor Città di Avola, da mettere in evidenza il quarto posto ottenuto da Giovanni Distefano. Positive prestazioni anche per Flavio Schembari, Samuele Basile, Giorgio Ruta. Non ce l’ha fatta a essere presente, invece, per problemi fisici, Luciano Marino. Il direttore sportivo Giampiero Pitino ha appurato e apprezzato la qualità dell’intero gruppo. “Meglio di così – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – questo percorso non poteva iniziare. E’ una scommessa, quella del ciclismo su strada, che nel corso di questa stagione stiamo provando a perseguire in maniera sistematica. Siamo convinti che anche su questo fronte arriveranno delle belle soddisfazioni”.

