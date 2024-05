Ciclismo, torna il memorial Giovanni Cannarella: è la classica delle classiche in provincia di Ragusa

Sport

Domenica è in programma la 22esima edizione con partenza da Comiso e arrivo a Monterosso. Sabato la cronoscalata e ci sarà anche un'altra grande novità

La classica delle classiche. In Sicilia è ormai uno straordinario punto di riferimento. Non a caso celebra, quest’anno, la 22esima edizione. Stiamo parlando del memorial Giovanni Cannarella, manifestazione ciclistica d’interesse nazionale, che si svolgerà in due giornate, come ormai è d’uso da qualche anno a questa parte. Sabato 11, in particolare, è in programma una cronoscalata per Esordienti, Allievi, Juniores e Under 23. Il ritrovo in piazza San Giovanni, alle 13,30, a Monterosso Almo. Alle 15 la partenza dalla Sp 11 all’incrocio con la Statale 194. Arrivo sulla Sp 11 dopo 6,6 chilometri in prossimità del bivio Buccheri-Giarratana. Domenica 12 maggio, invece, si disputerà la gara in linea con partenza, ed è una novità, dalla città di Comiso per le tre categorie interessate, Allievi, Juniores e U23. Saranno 105,5 i chilometri complessivi da percorrere e dopo il primo passaggio sotto il traguardo a Monterosso Almo, i corridori dovranno effettuare lo storico circuito, all’interno del borgo ibleo, per altre sei volte. Alle 11,30 è fissato il ritrovo a Comiso in piazza Fonte Diana.