Ciclismo, torna la Granfondo Città di Ragusa e diventa “Prestigiosa”

La terza edizione è in programma domenica 21 settembre

Nel panorama del cicloturismo nazionale, il 2025 segna un momento storico per la Sicilia e per la provincia di Ragusa: la Granfondo Città di Ragusa entra, per la prima volta, nel rinomato circuito delle “Prestigiose”. Si tratta di gare selezionate — solo dodici in tutta Italia — considerate le più rinomate, ambite e apprezzate dagli appassionati per la qualità dei percorsi, l’organizzazione puntuale e il legame profondo con i territori attraversati. Quest’anno, dunque, la perla del Sud farà parte di questo itinerario d’eccellenza, diventando meta irrinunciabile per chi sogna di conquistare il titolo di cicloturista “prestigioso”.

La terza edizione della Granfondo Città di Ragusa, in programma domenica 21 settembre, assume così un valore speciale: non solo per l’inserimento ufficiale tra le “Prestigiose”, ma anche per il cambio di data nel calendario nazionale, passando dalla consueta metà primavera a un fine settimana di inizio autunno. Questo spostamento la consacra come appuntamento strategico. “La Granfondo – sottolinea il patron della kermesse, Gianni Licitra – propone due tracciati che esaltano la varietà e la bellezza del territorio ragusano. Avremo il percorso lungo di 122,7 chilometri e 1.793 metri di dislivello, sfida ideale per chi ama la durezza della salita e gli scenari mozzafiato”. Dopo il via da Ragusa (ore 8,30), si affronta una breve ascesa e una lunga discesa verso Marina di Ragusa e la costa mediterranea. Da qui, la carovana si inoltra nell’entroterra, attraversando Scicli e affrontando la panoramica salita di Piano Ceci, fino a sfiorare Modica. La salita verso San Giacomo conduce al punto di separazione tra i percorsi; il lungo prosegue verso la cima più alta degli Iblei, Monte Lauro: 9 km con pendenza media del 5,1%. Dopo lo scollinamento a 943 metri, restano 34 km tra discesa, passaggi suggestivi da Monterosso Almo, Giarratana, lago di Santa Rosalia e la risalita finale da Ragusa Ibla fino al traguardo, altra novità di quest’anno, sotto i tre ponti della città da via Natalelli e arrivo in via Roma.