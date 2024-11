Cimitero di Pedalino, Liuzzo (Coraggio Comiso): “Buona l’iniziativa, ma ora chi gestirà il sito?”

Attualità

"Il personale che opera nella struttura centrale cittadina è insufficiente. Quindi, non si capisce quali soluzioni saranno adottate per quella periferica"

Nei giorni scorsi, a Pedalino, è stato inaugurato il cimitero. “Benché non sia stato presente per ragioni familiari – chiarisce il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo (nella foto) – non posso che essere sinceramente contento per questo risultato che la frazione attendeva da molti anni. Potrei approfittare di questo ragionamento per esprimere qualche dubbio riguardante l’iter burocratico, insolitamente veloce nonostante la burocrazia. Potrei rimarcare che se non fosse stato interrotto l’iter che consentiva la costruzione del cimitero, a lavori già appaltati, i pedalinensi avrebbero avuto il cimitero da almeno cinque anni e senza il rischio di un esoso risarcimento nel caso in cui il Tar dovesse dare ragione alla ditta che si era aggiudicata la gara d’appalto. Ma non lo faccio perché non vorrei sembrare il cosiddetto “nemico ra cuntintizza”, che punta a screditare per rancore o frustrazione. Godiamoci questo momento, importante soprattutto per la comunità di Pedalino”.