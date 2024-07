Cinque aule studio estive nelle borgate marittime di altrettanti Comuni della provincia di Ragusa: iniziativa condivisa

Attualità

L'assessore di Ragusa, Simone Digrandi, ha chiamato a raccolta gli altri colleghi al ramo sfruttando al meglio la rete Anci

Non solo Marina di Ragusa: da quest’anno saranno cinque le aule studio estive, dedicate agli studenti che devono concentrarsi per i propri esami universitari o per i test di ingresso ai corsi di laurea, che saranno operative su tutta la nostra costa. L’iniziativa nasce da diversi assessori di altrettanti comuni iblei che si sono organizzati insieme per consentire l’apertura di questi punti: Simone Digrandi e Catia Pasta per il Comune di Ragusa, Samuele Cannizzaro per il Comune di Modica, Francesca Corbino per il Comune di Vittoria, Caterina Gambino e la delegata alle politiche giovanili Matilde Piazza per il Comune di Santa Croce Camerina, Valeria Timperanza per il Comune di Scicli.

Queste le aule studio che saranno disponibili per gli studenti e i giovani turisti nelle località balneari o zone ad esse limitrofe, di tutta la provincia iblea, dal 15 luglio al 30 agosto 2024, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti location e orari di apertura:

Donnalucata: Delegazione comunale di Palazzo Mormino, Via Regina Margherita, dalle 9 alle 13.

Posizione: https://maps.app.goo.gl/nHazaBFdPG573jSf9

Marina di Ragusa: Plesso scolastico “S. Quasimodo” di Via Portovenere, dalle 8.30 alle 13.30.

Posizione: https://maps.app.goo.gl/cn3BkUC7hKmFmJnf6

Marina di Modica: Auditorium “Nannino Ragusa”, Via Falconara, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Posizione: https://maps.app.goo.gl/WybwRsXymCvQSS9P7

Santa Croce Camerina: Biblioteca Comunale, Via Gozzi 20, dalle 9 alle 13.

Posizione: https://maps.app.goo.gl/fNh7gjHfwEVRUeSa9

Scoglitti: Plesso Scolastico “L. Sciascia” di Via Malfa 32, dalle 8,30 alle 13.30 (questa è già operativa da ieri 8 luglio).

Posizione: https://maps.app.goo.gl/57eKYuhmyNbCedaG8