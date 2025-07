Attualità

Le risorse economiche arrivano dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027

Cinque milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali di Ragusa. È la cifra stanziata con l’accordo operativo che è stato siglato nella sede dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, tra la Regione Siciliana, le città metropolitane di Palermo e Catania e i Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Le risorse, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, sono destinate a interventi di manutenzione straordinaria per garantire maggiore sicurezza e la modernizzazione della rete viaria. I lavori saranno avviati entro la fine dell’anno e dovranno essere completati entro il 2026.