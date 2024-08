Circonvallazione di Pozzallo, è polemica tra deputati regionali

Attualità

La consegna dei lavori scatena la reazione dell'on. Nello Dipasquale che critica il collega Ignazio Abbate: "Manca di garbo istituzionale"

“Apprendiamo, da notizie di stampa, che la circonvallazione di Pozzallo riaprirà dopo un intervento di manutenzione della durata di 90 giorni e che i lavori sono già stati affidati. A corredare la notizia una foto con esponenti del Libero Consorzio di Ragusa e l’on. Ignazio Abbate che cerca di prendersi il merito di un impegno che ha coinvolto trasversalmente diversi soggetti politici, compresi il sindaco e il sottoscritto”.

Lo dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico all’Ars, on. Nello Dipasquale che aggiunge: “Trovo veramente di cattivo gusto che su queste notizie singoli membri della maggioranza regionale tentino di fare campagna elettorale per sé, compiendo un gesto istituzionalmente sgarbato nel non prevedere la presenza degli altri parlamentari del territorio e, soprattutto, del primo cittadino del Comune interessato, l’on. Ammatuna. Evidentemente manca quella cultura istituzionale basilare che avremo modo di insegnare a chi manifesterà le carenze più gravi. Prendiamo atto, comunque, che dopo mesi di attesa e inerzia qualcosa si muove, bravi, ma sarebbe gradito più garbo”.