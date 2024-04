Circonvallazione di Pozzallo, effettuato il sopralluogo. L’on. Dipasquale: “Continueremo ad essere vigili, troppi ritardi”

Attualità

L'incontro con i rappresentanti dell'assessorato regionale alle Infrastrutture, del Genio civile e dell'ex Provincia regionale

Sopralluogo alla circonvallazione di Pozzallo questa mattina. “Abbiamo animato – dichiara l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del Pd – l’incontro con i rappresentanti dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, del Genio civile di Ragusa e della ex Provincia regionale per quanto riguarda la chiusura della Circonvallazione di Pozzallo poiché inagibile, comportando una grave limitazione del collegamento tra le province di Siracusa e Ragusa, oltre ad intasare il traffico nella città portuale. In seguito alle sollecitazioni del sindaco Ammatuna, abbiamo chiesto interventi immediati per poter riaprire la strada”.