Circonvallazione di Pozzallo, forse uno spiraglio

Attualità

Domani mattina nella sede del Libero consorzio è in programma un vertice

Circonvallazione di Pozzallo, un vertice, domani al Libero consorzio dei Comuni, per fare il punto sulla situazione e, soprattutto, per sbloccare le procedure che, ormai da mesi, vedono questa importante arteria viaria interdetta al traffico con gravi ripercussioni per la circolazione veicolare locale. Il sindaco Roberto Ammatuna parteciperà all’incontro che è stato fissato alle 11 a palazzo di viale del Fante con il dirigente del settore competente, l’ing. Carlo Sinatra, che sarà chiamato a comunicare le ultime novità. Ad essersi mosso nel senso auspicato il direttore generale dell’ente, l’avv. Nitto Rosso, che, su indicazione del commissario straordinario, Patrizia Valenti, ha fatto in modo di favorire l’incontro tra le parti.

