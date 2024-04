Circonvallazione di Pozzallo, il sindaco di Pozzallo: “Speriamo che all’incontro di oggi seguano i fatti”

Attualità

"Ci si è impegnati ad approntare immediatamente un progetto di messa in sicurezza dell'infrastruttura"

“Nella giornata odierna è stato eseguito un sopralluogo per verificare le condizioni della circonvallazione della zona industriale, della Sp 46 Ispica-Pozzallo e dello svincolo autostradale della Siracusa Gela”. Lo comunica il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

All’incontro erano presenti: il dott. Giammalva, componente del gabinetto dell’Assessore Regionale on. Arico, gli onorevoli Dipasquale e Abbate, il sindaco di Ispica on. Leontini, l’ing. Sinatra del Libero Consorzio della Provincia di Ragusa, il dott. Dipasquale del Genio Civile di Ragusa e Consiglieri e Assessori del Comune di Ispica e di Pozzallo.