Circonvallazione di Pozzallo in fase di riapertura, il Libero consorzio: “Stanziata la somma di 600mila euro necessaria all’avvio dei lavori”

Attualità

L'intervento è stato ultimato. Il commissario Valenti: "Occorreva dare una risposta immediata alla collettività"

È stato ultimato l’intervento urgente per la riapertura al transito della circonvallazione di Pozzallo. Opera che permetterà di alleggerire il peso del traffico di mezzi pesanti all’interno della città di Pozzallo.

L’iter è stato curato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa che, vista l’impossibilità economica del Comune di Pozzallo a realizzare l’opera, ha assunto la proprietà dell’arteria ed ha stanziato la somma di 600mila euro necessari all’avvio dei lavori. “Occorreva dare una risposta immediata alla collettività che viveva grandi disagi a causa dell’interruzione al transito veicolare nella circonvallazione. In tempi record riconsegniamo la strada che, non appena il sindaco di Pozzallo emanerà una apposita ordinanza, tornerà fruibile”, dichiara la commissaria straordinaria del Libero Consorzio Patrizia Valenti.

I lavori hanno previsto la pulizia dei cigli stradali, compreso lo sradicamento dell’apparato radicale degli arbusti cresciuti nella sede stradale; la sostituzione e manutenzione di porzioni di barriere stradali incidentate; la ricollocazione dei new jersey in prossimità della rampa di accesso Pozzallo centro; la realizzazione dei necessari inviti tra i cordoli bordo strada ed i canali di allontanamento delle acque piovane al fine di migliorare la possibilità di immissione delle acque di piattaforma sulle vie di scolo e ridurre il rischio dei fenomeni di acquaplaning; la realizzazione del “para-ghiaia” per l’eliminazione delle discontinuità altimetriche, il rifacimento dei tratti del tappetino nei tratti nei quali si è rilevato lo stato manutentivo peggiore; sostituzione dei giunti dei viadotti in stato di conservazione non adeguato all’uso.