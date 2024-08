Circonvallazione di Pozzallo, la Cna territoriale di Ragusa: “Il ruolo della nostra associazione cruciale per assicurare risposte alle imprese”

Attualità

"Già il 16 maggio scorso si era tenuto, su nostra richiesta, un tavolo tecnico nella sede del Libero consorzio"

“Le tematiche riguardanti le infrastrutture rimangono strategiche per il tessuto imprenditoriale del nostro territorio che paga un prezzo notevole rispetto al resto d’Italia. Ecco perché ci teniamo a precisare alcuni passaggi in merito alla battaglia condotta dalla Cna di Ragusa per consentire una rapida riapertura della circonvallazione che collega l’agglomerato industriale di Modica Pozzallo. E lo facciamo senza spirito polemico, ma solo per mettere in rilievo il ruolo di un’associazione che, come nel nostro caso, portatrice di specifici interessi, si muove per dare risposte il più possibile efficaci alle imprese del territorio”. E’ quanto afferma in una nota la Cna territoriale di Ragusa.