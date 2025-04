Cisl scuola Ragusa Siracusa, il segretario generale Sanzaro: “Risultati più che positivi alle elezioni Rsu”

Attualità

L'analisi delle recenti consultazioni e le sfide per il futuro

“Elezioni Rsu, risultati più che positivi per la Cisl Scuola Ragusa Siracusa nel contesto di una competizione elettorale che ha coinvolto oltre duecento candidati e che ci ha visti presenti su due territori provinciali. Partivamo, dunque, svantaggiati anche per questo motivo visto che siamo stati coinvolti in 106 scuole tra Comprensivi e istituti di istruzione secondaria superiore. Nonostante tutto, ci siamo difesi bene e abbiamo superato i risultati della scorsa volta con l’elezione di oltre 50 Rsu. Considerato che il nuovo gruppo dirigente è subentrato a gennaio, lo ritengo un punto di partenza importante rispetto a cui avremo modo di costruire un futuro che si annuncia ricco di stimoli e di spunti interessanti per l’intero comparto”.

Lo dice il segretario generale Paolo Sanzaro (nella foto) che ringrazia i numerosi candidati che si sono scommessi facendo in modo che la lista si affermasse. “Ma non solo – continua il segretario generale Sanzaro – oltre a chi è stato eletto, c’è anche chi ha sfiorato la conquista del seggio e non c’è riuscito per pochissimo. Riteniamo opportuno che queste risorse del sindacato possano essere valorizzate per cui abbiamo deciso di promuovere il terminale associativo, una figura politica della Cisl Scuola che avrà la prerogativa di contrattare in quel determinato istituto con il dirigente scolastico. Tutto questo è finalizzato a una crescita formativa dei dirigenti sindacali che, così come abbiamo già fatto di recente con specifici appuntamenti, ci consentirà di garantire risposte più adeguate al personale docente e al personale Ata in rapporto alle esigenze dei tempi e delle nuove necessità manifestate da una professione in continua evoluzione. Da parte nostra ci sarà la responsabilità di accrescere la competenza per potere gestire tutto questo nella maniera migliore”.