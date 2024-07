Clean up a Marina di Modica, raccolti oltre 1500 chili di rifiuti

Attualità

"Una risposta importante per tutto il territorio"

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, del Comune di Modica, dichiara: “Altri due momenti a testimonianza del nostro impegno per l’ambiente. In queste ore, il delegato del Wwf, Piero Lancetta, ha scoperto la quarta nidificazione di testuggine marina sul nostro litorale. Dopo i tre scoperti a Maganuco di una settimana fa, c’è un quarto nido a Marina di Modica trovato lo scorso fine settimana. I delegati WWF sono riusciti a mettere in salvo la tartaruga ‘madre’ che aveva perso la strada verso il mare e che con l’ausilio dei volontari, è tornata in acqua. Ma domenica scorsa, è stato anche il giorno del Clean up promosso dall’associazione Plastic free in collaborazione con il Comune di Modica. Abbiamo raccolto oltre 1.500 kg di rifiuti in questa operazione di bonifica che ha interessato le aree retro dunali e il parcheggio di Maganuco. Con noi, anche Legambiente, WWF, Kassandra, tanti semplici cittadini e i rappresentanti del Comitato Pro Maganuco e dell’Ufficio Ecologia del comune. Armati di guanti e sacchi abbiamo pulito questa fantastica zona e bonificato tutta l’area vittima dell’azione incivile di gente che se continuerà a mancare di rispetto all’ambiente, a lasciare rifiuti in modo indiscriminato, a non proteggere il nostro presente e il nostro futuro per menefreghismo, farà in modo che il nostro litorale perda quella Bandiera Blu che ne attesta l’eccellenza“.