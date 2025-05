Cna territoriale di Ragusa, assemblea elettiva nel settore delle costruzioni: ecco i nuovi presidenti dei mestieri

Economia

Analizzato con la massima attenzione il momento difficile del comparto

Sono sforzi importanti quelli che la Cna ha portato avanti in questi ultimi anni per ridare slancio al settore delle costruzioni. Un settore sempre più alle prese con una serie di anomalie che hanno reso l’azione delle imprese assolutamente incerta. Ma l’impegno è quello di sollecitare i governi, regionale e nazionale, a garantire risposte all’altezza della situazione. E’ quanto emerso nel corso dell’assemblea elettiva del settore delle costruzioni promossa dalla Cna territoriale di Ragusa che si è prefissata di dare voce a chi innova e costruisce nel quotidiano. L’occasione è stata utile per l’elezione dei nuovi presidenti di mestiere dell’intero comparto. Si tratta di Massimo Donzello per Cna edilizia, Giuseppe Faro riconfermato ai lapidei, Giovanni Ruta riconfermato presidente Cna impiantisti termoidraulici; e, ancora, Carmelo Basile riconfermato al vertice di Cna impiantisti elettrici. Confermati a coordinare i mestieri Giorgio Stracquadanio per l’edilizia, Andrea Di Stefano per i lapidei e Mario Brullo per gli impiantisti. Sono intervenuti Maurizio Merlino, responsabile Cna edilizia-installazione impianti; Riccardo Masini, responsabile nazionale Cna edilizia; e, in collegamento online, Diego Prati, responsabile nazionale Cna installazione e impianti.