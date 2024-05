Codacons all’attacco in provincia di Ragusa contro le liste d’attesa

Attualità

Attivati 4 sportelli "Info point salute consumatori"

Contro le liste d’attesa nella sanità pubblica aperti a Ragusa 4 sportelli “Info Point salute consumatori”.

Il problema delle attese eccessive per effettuare visite e analisi specialistiche nonostante le promesse in Sicilia non è stato risolto. Lo afferma Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale Codacons che lancia uno “tsunami legale” per i rimborsi a favore degli utenti.

Tanasi spiega che una situazione di grave crisi spinge una fetta sempre più larga di cittadini a rivolgersi alla sanità privata, pagando di tasca propria le prestazioni. E chi non può permettersi di eseguire visite e interventi presso strutture private è costretto ad attendere i tempi infiniti della sanità pubblica, rischiando di veder peggiorare le proprie condizioni con ripercussioni anche gravi sul fronte della salute.