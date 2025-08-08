Colpo del Modica calcio, arriva il bomber Luca Savasta

Sport

L'attaccante si è convinto della bontà del progetto rossoblù. A breve l'annuncio ufficiale

Luca Savasta (nella foto) è di nuovo rossoblù. Il cavallo di ritorno dopo un tira e molla durato settimane, il Vittoria si era inserito con insistenza nella trattativa, si è convinto della bontà del progetto rossoblù, spiegato in tutte le salse da un paziente Filippo Raciti, soprattutto dall’ingaggio e dalla certezza di avere a che fare con una società seria, già vissuta due stagioni fa quando l’attaccante concluse la stagione con lo scettro di capocannoniere del torneo.

L’ex Gela dovrebbe far coppia con Belluso, che denuncia qualche problema al ginocchio, e con Susino (classe 2006) che ha bisogno ancora di lavorare tanto per rientrare in una forma accettabile dopo il fermo durato quasi una stagione per via di un brutto infortunio. Questo tradotto in fatti vuole dire che la società deve andare alla ricerca di un altro attaccante di peso ed è l’ultimo tassello di una formazione costruita per tagliare per primo il traguardo della Serie D.

Ieri amichevole notturna a Niscemi con i rossoblù sconfitti per uno a zero, nel calcio d’estate il risultato non fa testo, con la formazione di Raciti che comincia ad avere una sua fisionomia.

Compattezza e solidità difensiva, manovra fluida e rapida a centrocampo con calciatori che giocano insieme da anni, il vulnus, lo sapevamo, è all’attacco che è il reparto che non tiene il passo con il resto dell’impianto. L’ingresso di Savasta utile per dare un segnale forte alla tifoseria che lo considera un idolo, servirà a far lievitare gli abbonamenti, raggiunta la cifra record di 300 sottoscrizioni, e un peso all’attacco. La punta conosce bene l’ambiente, è legato alla città, la figlia è nata a Modica, e ad una società con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.