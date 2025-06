“Coltiviamo l’Italia” approda anche a Ragusa

Attualità

Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Luca Poidomani: "Illustreremo tutti i passi in avanti compiuti sulle politiche agricole da questo governo"

Riflettori puntati sul mondo agricolo della provincia di Ragusa. “Grazie agli interventi di Fratelli d’Italia – dice il coordinatore cittadino, Luca Poidomani (nella foto) – siamo riusciti a portare avanti una serie di risposte che gli operatori del comparto attendevano da tempo. E proprio per illustrare i contenuti di queste risposte, domani, la città di Ragusa ospiterà l’iniziativa denominata Coltiviamo l’Italia che si terrà, a partire dalle 18, al Savini, e che sarà una occasione d’incontro ricca di spunti e di stimoli del nostro partito con agricoltori e pescatori”. Dopo i saluti del commissario FdI Sicilia, on. Luca Sbardella, del capogruppo Fdi Ars, on. Giorgio Assenza, e del senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo a palazzo Madama, ci sarà il momento del dibattito.