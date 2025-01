Comincia la fase più delicata per il Modica calcio

Sport

Dopo il rafforzamento dell'organico, i rossoblù chiamati a vincere per continuare l'inseguimento alla testa della classifica

Comincia una fase delicata per la testa della classifica del girone B di Eccellenza. Domenica prossima la capolista Milazzo, che stacca il Modica di due punti, dovrà vedersela con l’Imesi Atletico Catania, chedista undici punti dal vertice, che avrà l’ultima occasione per rientrare nel salotto buono del campionato.

Un nuovo passo falso metterebbe a rischio l’aggiudicazione di un posto ai play off.

Potrebbe profittarne il Modica che rende visita al Mazzarrone, alla ricerca di punti salvezza, invischiato in piena zona play out e avrà di fronte l’attacco più prolifico del torneo (32 le reti segnate) che cercherà di contrastare con la difesa tra le più perforate della categoria (24 le reti subite).

L’undici rossoblù ha avviato un percorso virtuoso fatto di quattro vittorie consecutive e non intende mollare adesso lo slancio frutto di maggiori convinzioni nelle proprie possibilità tecniche e tattiche, Ferrara su questo versante ha fatto un gran lavoro amalgamando specificità calcistiche diverse e comunque tutte di prim’ordine.

Il Modica dovrà rinunciare al centrale Marco Rossi, squalificato per somma di ammonizioni, e non schiererà dal primo minuto la nuova punta, il bosniaco Haris Handzic, un po’ a corto di fiato e con qualche chilo di troppo. Giocatore dall’esperienza internazionale con presenze in Europa League. Più probabile l’inserimento dell’ altro nuovo arrivato, l’esterno alto Ebah Viegas utile a dare vivacità alla manovra offensiva che trova in Arquin e Idoyaga due attaccanti attualmente in buona forma.

Le porti girevoli del Modica hanno tenuto il passo quest’anno. Il lavoro del direttore generale Marcello Pitino, è innegabile, è stato senza sosta atteso che diversi giocatori scelti per costruire iltelaio base della formazione di Pasquale Ferrara non hanno risposto, o risposto male, alle attese della società.

Sette i giocatori in uscita tra svincolati e trasferiti ( Pettinato, Maimone, Belluso, Battaglia, Vitelli, Rallo e Margaritini) presenti ad inizio di stagione e quattro gli ultimi ingressi registrati nella fase del calciomercato di riparazione ( Fragapane, Montanaro, Handzic e Viegas) .