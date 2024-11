Comiso, 3 milioni di euro dalla Regione per l’aeroporto: Sac realizzerà l’area Cargo

Nel Ragusano

Incrementare il flusso di passeggeri e potenziare lo scalo di Comiso “Pio La Torre”: questo l’obiettivo del nuovo finanziamento di tre milioni di euro che è stato stanziato dalla Regione per l’aeroporto ibleo. Un’importante spinta che permetterà di attrarre nuove compagnie aeree e che punta ad un aumento di diverse centinaia di migliaia di passeggeri all’anno, rendendo così lo scalo un polo strategico e competitivo nel panorama nazionale e internazionale.Sac, la società di gestione dello scalo, continua, inoltre, a lavorare per la realizzazione dell’area Cargo a Comiso. I servizi di progettazione, infatti, risultano già appaltati con una durata della progettazione stessa contrattualizzata a 45 giorni.

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha voluto sottolineare l’importanza di questo intervento: «Questa misura della Regione segna una svolta fondamentale per la nostra città e per l’intero bacino del Sud-Est siciliano. Lo sviluppo dello scalo comporterà nuove possibilità di collegamento e un incremento dell’attrattiva turistica e commerciale. Siamo certi che il nostro aeroporto diventerà sempre più un punto di riferimento per residenti e visitatori, rafforzando l’identità del territorio e favorendo una mobilità più agevole e moderna. Inoltre, per quanto riguarda l’Ufficio merci si stanno finalizzando le fasi per la cantierabilità dei lavori e quindi è prevedibile che saranno consegnati entro l’anno».Il primo cittadino d’altra parte, ha sempre rilevato come il vero focus debba essere relativo all’intermodalità e alle infrastrutture con cui l’aeroscalo è collegato. E, in questo senso, si era già espressa nei giorni scorsi, chiarendo il proprio punto di vista.

«L’aeroporto – e lo ripeto per l’ennesima volta prosegue Schembari – ha bisogno di una struttura intermodale che porti i passeggeri a Comiso e Comiso ha bisogno di un minore isolamento perché, mano a mano che l’autostrada prosegue in un’unica direzione, vale a dire l’attività di raddoppio della Ragusa-Catania, tutto il versante ipparino è del tutto isolato. Mi sembrano delle cose oltremodo lapalissiane da mettere in evidenza».