Comiso, a Maria Ss. delle Grazie continuano i momenti di riflessione e preghiera

Ieri sera la messa presieduta da don Roccaro, oggi quella del novello sacerdote Alessio Leggio

Continuano i momenti in onore di Santa Maria delle Grazie nell’ambito delle celebrazioni che la parrocchia omonima sta portando avanti a Comiso in queste giornate dedicate alla preghiera e alla riflessione. Dopo che ieri sera la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal novello sacerdote, Luca Roccaro (nella foto), vicario parrocchiale a Santa Croce Camerina, oggi, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. Subito dopo, alle 19,30, la celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote Alessio Leggio, vicario parrocchiale della parrocchia San Domenico Savio a Vittoria.