Comiso, accesa l’illuminazione artistica negli spazi esterni della basilica dell’Annunziata

Società

Ci si prepara a vivere le fasi clou della Pasqua

La luce che squarcia il buio. In piena connotazione pasquale, ieri sera, l’accensione delle luminarie artistiche all’esterno della basilica dell’Annunziata a Comiso curata da La Lucerna Luminarie di Ferrara Giuseppe e figli. Numerose le persone presenti che, al momento dell’accensione, hanno applaudito le mani a testimoniare il proprio personale apprezzamento per quanto hanno avuto modo di ammirare. Subito dopo, sempre ieri sera, la preghiera di adorazione comunitaria che, anche in questa circostanza, è risultata molto partecipata. Oggi, poi, in chiesa Madre, ci sarà la processione con i simulacri della passione.