Attualità

I funerali domani mattina in chiesa Madre

Si è spento a 81 anni Giovanni Pace (nella foto), artista del puntinismo. Punto di riferimento per il movimento artistico in provincia di Ragusa, le sue opere sono state apprezzate in Sicilia e nel resto d’Italia per la creatività stilistica. Cordoglio alla famiglia da più parti. I funerali si terranno domani alle 10 in chiesa Madre.

