Comiso, Aeroitalia avrebbe deciso di tagliare il piano di voli sull’aeroporto Pio La Torre

Attualità

La decisione denunciata dal gruppo Facebook Fly Comiso: "Aspettiamo una loro replica"

Aeroitalia avrebbe deciso di tagliare il piano di voli sull’aeroporto di Comiso in piena stagione estiva. A denunciare con preoccupazione questa situazione è il gruppo Facebook Fly Comiso sempre molto attento rispetto a tutto ciò che accade al Pio La Torre. “Stiamo parlando – è scritto da Fly Comiso – di una compagnia aerea che ha già dato problemi su altri aeroporti. Aspettiamo una loro replica che motivi questo disservizio. Adesso non possiamo che aspettarci una decisa reazione e una denuncia all’Enac da parte della nostra delegazione politica e del socio di maggioranza”. Si attende, a questo punto, un documento esplicativo da parte di Aeroitalia per comprendere se è vero e quale la ragione che ha spinto la compagnia a cambiare i piani in corso d’opera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA