Comiso, aggrediti gli operatori in servizio all’ufficio ticket dell’ospedale

Cronaca

A uno tra questi è stato lanciato addosso un videoterminale. I sindacati: "E' allarme"

Gli operatori in servizio all’ufficio ticket dell’ospedale Regina Margherita di Comiso sono stati aggrediti in modo pesante. La denuncia arriva dalle organizzazioni sindacali di categoria. Prima sono stati fatti oggetto di un attacco verbale con frasi offensive e ingiuriose, poi tutto è sfociato in una violenza fisica. Il videoterminale è stato scaricato addosso a uno degli operatori che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Vittoria. “Ci ritroviamo a fare i conti – commentano i rappresentanti sindacali – con un fenomeno sempre più in crescendo. Gli episodi di violenza ormai sono sempre più frequenti. Occorre adottare specifiche misure di sicurezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA