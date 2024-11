Comiso, al teatro Naselli c’è Pippo Pattavina

Spettacoli

Sabato alle 21 sarà il protagonista de "Il ratto delle Sabine"

Nei panni di protagonista e regista, Pippo Pattavina, vera icona del teatro siciliano e nazionale, apre il cartellone della nuova stagione del Teatro Naselli di Comiso. Sabato 16 novembre, alle ore 21.00, andrà in scena “Il ratto delle Sabine” di Franz von Schönthan, un capolavoro della comicità entrato a pieno titolo tra i classici del teatro dialettale. Pattavina, maestro del teatro e attore dal carisma trascinante, sarà sul palcoscenico insieme a un cast eccezionale composto da Raffaella Bella, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giampaolo Romania, Mariarita Sgarlato, Riccardo Maria Tarci e Aldo Toscano. L’opera, adattata dallo stesso Pattavina, è ambientata nel secondo dopoguerra e narra le tragicomiche disavventure del commendator Nicolino Trombone, il disordinato capo di una compagnia teatrale altrettanto sgangherata. Trombone dovrà guidare la sua compagnia nell’improbabile allestimento di una commedia scritta dal professore Agostino Zumbo, disposto a pagare pur di vedere la propria opera, “Il ratto delle Sabine”, messa in scena.