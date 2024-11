Comiso, al teatro Naselli “Diceria dell’Untore”

Spettacoli

In scena sabato 30 alle 21 e domenica 1 dicembre alle 19 la nuova produzione della stessa realtà comisana

Il Teatro Naselli di Comiso si prepara a un appuntamento carico di emozione e significato. Sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 19 andrà in scena “Diceria dell’Untore”, nuova produzione dello stesso teatro comisano. L’opera teatrale, tratta dal capolavoro di Gesualdo Bufalino, è frutto della trasposizione di Giuseppe Ferlito e della regia di Giampaolo Romania, e vedrà su palcoscenico Marco Comitini, Diana D’Amico, Giuseppe Ferlito, Leandra Gurrieri, Anita Indigeno, Giuseppe Parisi e Salvo Purromuto. Portare in scena quest’opera a Comiso significa celebrare anche in chiave teatrale il genio letterario di uno dei più grandi scrittori italiani, legato visceralmente a questa terra che gli ha dato i natali.