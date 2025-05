Comiso, al teatro Naselli in scena “Algoritmo”

Spettacoli

L'appuntamento con Raffaele Tullo e Martina Salvatore è per venerdì sera alle 21

L’intelligenza artificiale è al centro dell’ultimo spettacolo in cartellone di questa stagione di prosa del Teatro Naselli di Comiso. Venerdì 9 maggio alle 21 andrà in scena “Algoritmo”, di Raffaello Tullo e Andrea Delfino, con Raffaello Tullo e Martina Salvatore (nella foto), con la regia di Marco Rampoldi. Un’opera travolgente che parla con ironia di temi di grande attualità, come il progresso tecnologico, l’identità, la solitudine, il potere umanizzante della musica e l’inesorabile trascorrere del tempo.

In un futuro prossimo, un uomo solo e confuso riceve inaspettatamente a casa il robot umanoide “Martie”, un’automa dall’aspetto straordinariamente realistico. Grazie a un avanzatissimo algoritmo, Martie è capace di apprendere con facilità nuove informazioni e di rispondere agli stimoli adattando rapidamente il proprio comportamento. Inizialmente scettico, il protagonista si rende presto conto che questa nuova ospite può rivelarsi un’alleata insostituibile, un’assistente efficiente e una compagna di vita e di musica. Dalle faccende quotidiane ai problemi esistenziali, Martie è pronta a risolvere ogni dilemma e ad aiutare il protagonista anche a rispolverare vecchi sogni chiusi nel cassetto. Con una narrazione frizzante che unisce musica, poesia, magia e ritmo in un mix coinvolgente, gli spettatori saranno portati a riflettere, sorridendo, sui vantaggi e le insidie dell’intelligenza artificiale, e sull’importanza di non tralasciare i propri sogni.